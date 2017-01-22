الأسير نائل البرغوثي يتعرض لإصابات جراء سقوطه في عربة “البوسطة”

رام الله/PNN- قال الأسير نائل البرغوثي (59 عاماً)، من بلدة كوبر قضاء رام الله والبيرة، أنه تعرض لإصابات طفيفة، بعد أن سقط داخل عربة “البوسطة” وهو مكبل اليدين والقدمين، وذلك أثناء عملية نقله من سجن “ريمون” مؤخراً، وقد تسبب ذلك بإصابته بجرح في يده اليمنى، وإصابة قدمه اليسرى بالتواء، وارتطام رأسه بحديد عربة “البوسطة”.

وأضاف الأسير البرغوثي لمحامي نادي الأسير الذي قام بزيارته في سجن “جلبوع”، أنه مازال يعاني، من أوجاع شديدة في ساقه اليسرى، مع ذلك لم يخضع لأية فحوص طبية.

إلى هذا وجه الأسير البرغوثي، والذي قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (36) عاماً، رسالة طالب فيها، بضرورة، إعادة التوجه إلى دولة مصر الشقيقة من أجل التدخل وإنهاء معاناة أسرى صفقة “شاليط” الذين أُعيد اعتقالهم، وضمان عدم اعتقال محرري صفقات التبادل بعد الإفراج عنهم؛ مشدداً على أن كل ما يمكن اتخاذه الآن في قضيتهم، سيُحدد مصير كل الأسرى الذين سيطلق سراحهم مستقبلاً.

يُذكر أن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير البرغوثي مؤخراً بعد قضائه حُكماً لمدة (30) شهراً.