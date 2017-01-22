بلدية الاحتلال تصادق على بناء 560 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

وقال موقع واللا ان اللجنة اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس صادقت على البدء ببناء ٥٦٠ وحدة استيطانية داخل حدود القدس المحتلة عام ١٩٦٧

واوضح الموقع ان هذه الوحدات كانت مقرو في السابق الا ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب قبل نحة شهر ونصف من البلدية تاجيل الاعلان عن طرح عطاءات البناء لهذه الشقق تخوفا من الانتقادات الدولية في حينه وانتظار تسلم الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب مهام منصبه وهو الامر الذي تم امس الاول مما فتح المجال امام تنفيذ البناء