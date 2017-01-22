الدفاع المدني ينقذ مواطن ويخمد حريقاً بأحد منازل بيت عوا بالخليل

الخليل/PNN- أنقذت طواقم مركز دفاع مدني الياسرية في محافظة الخليل، فجر اليوم الأحد، إصابة بحالة إختناق بعد أن إحتجزتها النيران التي إندلعت بأحد المنازل في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني وصل PNN نسخة عنه: أن الطواقم هرعت الى المكان فور تلقيها البلاغ عن وجود حريق في المنزل في بلدة بيت عوا ، وعند وصولهم تبين ان الحريق نشب بمنزل نتيجة لترك مدفأة الكهرباء مشتعلة أثناء النوم ، وعليه تم إخلاء إصابة بحالة إختناق نتيجة استنشاقه الدخان وتسليمة لطاقم إسعاف الهلال الأحمر ونقله للمشفى لمتابعة العلاج ، ومن ثم إخماد النيران المشتعلة في صالة الجلوس وجزء من المطبخ نتيجة لقرب المدفأة من الستائر والاثاث وفراش النوم ، هذا وحالت الطواقم دون إمتداد النيران إلى محتويات وممتلكات المنزل وحصر الأضرار في مكان الحريق وتهوية المنزل وموقع الحريق .

وبدوره أشاد مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مهندس معاوية دراغمة بالمواطنين الإبلاغ السريع عن أي حادث او حريق لما له من أثر في الحد من الخسائر والسيطرة على الحدث في بداياته ، كما وأهاب بهم ضرورة تفقد التيار الكهربائي والشبكة في المنازل بصورة دورية وتمديدات الغاز المنزلي ، ومراعاة الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة والمدافئ وعدم الخلود للنوم وترك المدفأة مشتعلة ، وعدم تحميل الوصلات الكهربائية حملاً زائداً مما يؤدي إلى حوداث خطيرة ، والحفاظ على الاطفال ومراقبتهم والالتزام دائماً بإجراءات الوقاية والسلامة العامة لحماية الأرواح والممتلكات .