لبيرمان: اتفاق السلام مع الفلسطينيين سيتم من خلال اتفاق اقليمي فقط

وقال موقع واللا ان ليبرمان قال صباح اليوم خلال استقباله رئيس جهاز المخابرات الامريكية ال CIA ديفييد بتراوس في القدس انه من غير الممكن تحقيق سلام احتدي وفردي بين الفلسطينين واسرائيل .

واوضح ليبرمان ان الامور تسيير باتجاه تحقيق اتفاق اقليمي شامل بين اسرائيل والدول العربية الذي يتضمن اتفاق سلام مع الفلسطينيين مؤكدا انه يتعذر تحقيق اتفاق مباشر .

ونقل الموقع عن ديوان ليبرمان قوله ان الاثنين ناقشا ملفات امنية ومستقبل المنطقة والتحديات الامنية المشتركة التي تواجه اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.

كما اشار الموقع الى ان الاجتماع ناقش ايضا امكانية اقامة تحالف عسكري بين اسرائيل والدول العربية لمواجهة التطرف الاسلامي وايران في المنطقة الى جانب تحقيق السلام الاقليمي.