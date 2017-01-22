ادعيس يوقع بروتوكول الحج لموسم الحج الحالي مع وزير الحج السعودي

رام الله/PNN- وقع سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكول الحج لموسم 1438هـ مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن اليوم في المملكة العربية السعودية وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية ووكيل الوزارة لشؤون المشاعر والمناسك .

ويتضمن البرتوكول كافة الأمور المنظمة لموسم الحج للعام 1438هـ وتسهل على البعثة الفلسطينية القيام بدورها على أكمل وجه خاصة المتعلقة بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والاقامة في منى وعرفة بالاضافة الى ترتيبات استقبال الحجاج على منافذ الحدود والمطارات ومنح التاشيرات لحاملين جوزات السفر الفلسطينية والبعثات المرافقة .

وكان سماحة الشيخ ادعيس قد توجه للمملكة العربية السعودية برفقة وفد من وزارة الأوقاف تضمن زياد رجوب وكيل الوزارة، وحسام أبو الرب الوكيل المساعد لشؤون الحج والعمرة ومدير عام الحج والعمرة سليم الاشقر، وبحضورسعادة قنصل دولة فلسطين في جدة محمود الاسدي .

وأشاد ادعيس بالتعاون المثمر والبناء ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مع الحكومة السعودية بشكل عام ووزارة الحج السعودية ومؤسسات الخدمات والطوافة بشكل خاص الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نجاح موسم الحج في كل عام.

حيث اكد على التزام بعثة الحج الفلسطينية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة حفاظا على حجاج بيت الله الحرام ولضمان استمرار أداء المناسك بكل يسر وراحة .

واعرب ادعيس عن شكره للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام وعلى ما قدموه ويقدموه من خدمات ورعاية جليلة لحجاج دولة فلسطين بشكل خاص، بالاضافة الى مكرمات خادم الحرمين الشريفين والتي تنعكس ايجابا على أبناء شعبنا المحتل، وتخفف من معاناته وحصاره .

بدوره رحب الوزير السعودي بالوزير ادعيس والوفد المرافق له حيث اشاد بتعاون بعثة الحج الفلسطينية مع وزارة الحج السعودية مما ينعكس بشكل ايجابي على الحجاج الفلسطينين ويعود بالنفع عليهم .

وقدم الدكتور بنتن شرحا عن الخطط التي تقوم بها وزارته على كافة الأصعدة وفي مختلف المواقع تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشرفين لخدمة ضيوف الرحمن .

كما تم إستعراض مختلف النواحي المتعلقة بخدمة الحجاج والأنظمة والقوانين التي تعمل وزارة الحج على تنفيذها والمشاريع التطويرية خاصة في مناطق المشاعر المقدسة وتوسعة الحرمين الشريفين .

بدوره اكد حسام ابو الرب ان الوزارة تجرى اتصالات موسعة مع كافة الاطراف ذات العلاقة لضمان نجاح موسم الحج وتسهيل أمور الحجاج الفلسطينيين من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية و قنصلياتها في كل من القاهرة وعمان.

وقدم ابو الرب شرحا مفصلا عن جهود وزارة الأوقاف من أجل إستكمال إجراءات موسم الحج لهذا العام من استئجار للمساكن وتوقيع الإتفاقيات مع الجهات ذات الإختصاص بإمور الحج لخدمة حجاج فلسطين وتوفير وسائل النقل المريحة سواء النقل البري أو الجوي لحجاج المحافظات الجنوبية والشمالية مؤكدا التزام بعثة الحج بكافة الإنظمة والقوانين المعمول بها باللملكة حفاظا على سلامة الموسم .

وفي سياق متصل التقى ادعيس المهندس عباس قطان رئيس المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لوضع شروط ومواصفات تضمن من خلالها توفير الخدمات المناسبة للحاج الفلسطيني الخاصة بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والاقامة في منى وعرفة كالتكييف والخيم المميزة المقاومة للظروف الجوية المختلفة مع التاكيد على احتوائها جميع وسائل الامان لتكون افضل مما كانت عليه سابقا، مع الأخذ بعين الإعتبار سياسة التوفير على الحاج.

بدوره إستعرض المهندس القطان مختلف النواحي المتعلقة بخدمة الحجاج والأنظمة والقوانين التي تعمل المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية على تنفيذها والمشاريع التطويرية خاصة في مناطق المشاعر المقدسة وتوسعة الحرمين الشريفين .

وأكد ادعيس في هذا السياق على جاهزية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بطواقمها الفنية، والإدارية، والإرشادية للعمل بما يخدم الحجاج الفلسطينين .