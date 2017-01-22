نتنياهو قبيل محادثته ترامب: مستعد لاعطاء الفلسطينين دولة ناقصة

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قال رئيس الحكومة الاسرائيلية قبيل افتتاح جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية اليوم الاحد انه مستعد لاعطاء الفلسطينين دولة غير مكتملة ” ناقصة” التجمعات الاستيطانية الكبرى.

وقالت صحيفة هارتس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو افتتح اجتماع لمجلس الوزراء بتهنئة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مضيفا أنه يتوقع أن يتكلم مع ترامب للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وأضاف نتنياهو أنه يودمناقشة القضية الفلسطينية، والوضع في سوريا والتهديد الإيراني مع الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب.

ألمح نتنياهو أنه من المتوقع يناقش اليوم في تمام الساعة الثالثة هذه الملفات في اتصال هاتفي وفق الترتيبات مع المسؤولين في الادارة الامريكية.

واضاف في تعليقه على قانون الضم لمستوطنة معاليه ادوميم انه لا توجد حكومة قدمت للاستيطان اكثر من حكومته مضيفا انه سيواصل العمل من أجل المستوطنات بطريقة ذكية ومسؤولة.