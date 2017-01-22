جماهير محافظة اريحا والأغوار تعبر عن رفضاها لقرار نقل السفارة الامريكية الى القدس

أريحا/PNN- عبرت جماهير محافظة اريحا والأغوار عن ادانتها ورفضها لتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترمب حول نيته نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وسط مدينة اريحا صباح اليوم بحضور ماجد الفتياني محافظ اريحا والأغوار وجهاد ابو العسل امين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني محمد جلايطة وتيسير حميده رئيس الغرفة التجارية.

المحافظ الفتياني قال ان القدس هي عنوان النضال الوطني الفلسطيني وهي العاصمة الابدية للشعب الفلسطيني ولدولتنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني نضل وضحى وقدم الغالي والنفيس في سبيل تحرير فلسطين وفي مقدمتها القدس درة التاج .

وأضاف ان قرار ترمب بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس سوف يضرب كل الخطوط الحمراء وسيؤدي الى اشعال المنطقة مؤكدا ان الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية عبرت بشكل واضح ان هذه النية والقرار الامريكي مرفوضة جملة وتفصيلا وشعبنا الفلسطيني سيدافع اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عاصمة دولتنا الفلسطينية القادمة وبين الفتياني ان نقل السفارة الامريكية الى القدس هو اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني مخالف للقانون الدولي.

جهاد ابو العسل اكد ان هذا القرار غير مقبول وان شعبنا الفلسطيني قدم الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل القدس وفلسطين وقال ولن يمر هذا القرار على شعبنا الفلسطيني والذي سيدافع عن عاصمتنا الابدية بكل ما اوتي من قوة

وأضاف ابو العسل ان هذا القرار اذا ما تم تنفيذه سوف يقوض العملية السلمية المتعثرة اصلا.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية قادة الاجهزة الامنية ومدراء الدوائر الحكومية وممثلي فصائل منظمة التحرير وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.