الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توقع مذكرات تفاهم وتجري لقاءات مكثفة في السودان

رام الله/PNN- وقعت الوكالة الفلسطينية مذكرتي تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ومذكرة تفاهم أخرى مع وزارة التعاون الدولي السودانية في مجال التعاون الدولي وتعزيز اليات تنفيذ برامج التعاون المشتركة والعمل الثنائي والثلاثي والمتعدد بما يخدم تحقيق اهداف التنمية في عدد من الدول الافريقية والتي تم توقعها من قبل وزيرا خارجية البلدين أثناء انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة.

وعقدت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عدداً من اللقاءات الهامة مع منظمات عربية ومنظمات افريقية عربية متخصصة في دعم المجالات التنموية وذلك ضمن برنامج اللقاءات التي تجريها الوكالة في العاصمة السودانية الخرطوم على هامش مشاركتها في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة.

وتمحورت هذه اللقاءات حول تعزيز دور الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عربياً وافريقياً من خلال الاستفادة من البرامج التنموية والمساهمة في مشاريع وانشطة محددة والمشاركة في الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق أهداف الانماء الدولي.

وفي سياق متصل بحث مدير عام الوكالة الفلسطينية عماد الزهيري مع المدير العام للتعاون الدولي والمصرف العربي الافريقي للتنمية الاقتصادية سيدي ولد التاه عدد من القضايا اهمها تعزيز العمل المشترك بما يخدم اهداف الوكالة والمصرف في دول القارة الافريقية، ودعم برامج الوكالة وانشطتها في عدد من الدول. وتم الاتفاق على أن يقوم خبراء من كلا الطرفين بالعمل على مراجعة خطة عمل المرحلة القادمة والاتفاق على اماكن التدخلات وطبيعتها والتي ستنفذها الوكالة في العام الجاري

كما التقى مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري بالمساعد التنفيذي لوزير الزراعة السوداني د. علي موسى أبكر عيسى حيث تم التطرق الى سبل تعزيز دوريهما في برامج التعاون جنوب-جنوب وتطوير التنسيق الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة ويساهم في التعاون المتعدد لخدمة البرامج التنموية الافريقية من خلال الاستعانة بالخبرات والمعرفة الفلسطينية المتخصصة.

وبحثت الوكالة الفلسطينية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية آفاق التعاون وسبل انجاز المشاريع التنموية في المجال الزراعي من خلال الاستعانة بالخبرات الفلسطينية المتخصصة وتقديم كامل الدعم لبرامج الوكالة وانشطتها في مجال الزراعة بالتعاون ووزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية الفلسطينية.

كذلك التقى مدير عام الوكالة الفلسطينية مع نائب الامين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية السيد التجاني ادريس صالح حيث بحثا اليات تنفيذ مذكرة التفاهم الهامة التي وقعها وزيرا خارجية البلدين اثناء انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة.

وفي لقاء اخر اجتمع مدير عام الوكالة بالوزير عثمان احمد فضل واش وزير التعاون الدولي السوداني والذي وقعت الوكالة مع وزارته مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي وتعزيز اليات تنفيذ برامج التعاون المشتركة والعمل الثنائي بما يخدم تحقيق مصلحة الطرفين وكذلك التعاون المشترك في برامج ثلاثية ومتعددة تخدم تحقيق اهداف التنمية في عدد من الدول الافريقية.