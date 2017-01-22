الرجوب لPNN:الاستيطان تحدي لقرار مجلس الامن ونطالب ترامب توضيح موقفه من سياسة اسرائيل الاستيطانية

رام الله /PNN/قال اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان اعلان اسرائيل عن بناء المئات من الوحدات الاستيطانية بالضفة الغفربية يمثل استخفافا بالارادة الدولية التي عبر عنها العالم عبر قرار مجلس الامن الدولي 2334 الذي ادان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية والقدس المحتلة واعتبره يعرقل جهود احلال السلام.

واكد اللواء الرجوب في حديث مع مراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الاستيطان الاسرائيلي غير قانوني وغير شرعي وهو سرطان خبيث يهدد امن وسلامة الاقليم والعالم وهذه صفعة للرئيس ترامب حيث ادعى رئيس بلدية الاحتلال انه يجسد تعليمات ورؤية الرئيس الامريكي دونالد ترامب

واوضح اللواء الرجوب ان المطلوب من الرئيس الامريكي ان يوضح هل هو جزء من منظومة الاستيطانية الاسرائيلية التي تتحدى الارادة الدولية وتتتحدى السياسية الامريكية منذ العام 1967 ام انه قادم لحماية المنظومة الدولية التي تمنح حق تقرير المصير للشعوب وتمنع احتلال اراضي الدول والشعوب بالقوة وفرض حقائق على الارض بقوة السلاح