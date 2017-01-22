قلقيلية: احتفال تكريمي لمجموعة من المتقاعدين العسكريين و المتقاعدين المدنيين

قلقيلية/PNN-تحت رعاية عطوفة محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة ، نظمت قيادة منطقة قلقيلية اليوم حفلاً تكريمياً لمجموعة من المتقاعدين العسكريين خدمة الثورة الفلسطينية وهم اللواء صلاح الدين الشريف واللواء فتحي التايه واللواء إبراهيم حنيحن واللواء سعديي برهم ،ومجموعة من المتقاعدين في والوزارات المؤسسات الحكومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في الصالة الذهبية .

وشارك في الاحتفال نائب محافظ محافظة قلقيلية العقيد حسام أبو حمده و العميد يوسف العبد نائب قائد قوات الأمن الوطني، والعميد مهدي سرداح قائد المنطقة وقادة المناطق ونوابهم ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة ، محمود ولويل أمين سر حركة فتح ، وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الرسمية الشعبية .

وخلال الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني وآيات عطرة من القرآن الكريم ثمن نائب المحافظ تنظيم هذا الاحتفال وأكد على دور المؤسسة الأمنية في هذه المرحلة العصيبة مشيداً بعطاءات المكرمين داعياً إلى انجاز برنامج وطني تلتف حوله كل قوى وفصائل شعبنا ومؤسساتنا لاستعادة وحدتنا وتماسكنا في مواجهة مشاريع الاستيطان والضم والتوسع وقال ” إننا مطالبون أن نكون على قدر من المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات القادمة وفي مقدمتها مواجهة الإدارة الأمريكية الجديدة وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد بشان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ” .

من جانبه عبر أمين سر الإقليم عن فخره بهذه الكوكبة من المكرمين من الرعيل الأول الذين قدموا زهرة شبابهم خدمةً لوطنهم ، وأشار بأن المتقاعدين لن تنتهي خدماتهم فالحاجة لهم ولخبراتهم ستظل قائمة وسنبقى في تواصلٍ دائمٍ معهم ودعا إلى إنشاء نادي فاعل للمتقاعدين على مستوى الوطن للاستفادة من خبرات المتقاعدين وتجربتهم ، لخلق رؤى تشاركيه من الأفكار التي من شأنها تطوير الأداء وتذليل العقبات

أما قائد المنطقة فأشار إلى أنه يتم تكريم قادة وزملاء ورفاق الدرب لنا وفاءً لما قدموه من عطاء وانجازات لوطنهم وشعبهم ، مؤكداً أن هذا الاحتفال ما كان لينظم لولا رؤية قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان لتنظيم هذا الاحتفال لإبقاء قناة تواصل مع المكرمين للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ، وقام بتكريم الضابط المثالي في قوات الأمن الوطني من قيادة منطقة قلقيلية للعام 2016 المقدم صالح حسنين .

وفي كلمته عن المكرمين شكر اللواء أركان حرب فتحي التايه كل من ساهم في تنظيم هذا الاحتفال واعداً بأن يبقى هو وزملاؤه على العهد الذي قطعوه منذ انخراطهم بالثورة الفلسطينية وقال ” نحن المتقاعدون لا يعني لنا الخروج من المؤسسة العسكرية أو المدنية وقف العطاء وانتهاء الحياة بل هي محطة أخرى لتغيير الأدوار و الأماكن وسنبقى نخدم هذا الوطن ولكن بطرق أخرى ” .

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الدروع على المكرمين ، كما تخلل الاحتفال فقرات فنية وتراثية قدمتها الفرقة القومية التابعة لقوات الأمن الوطني