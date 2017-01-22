عريقات يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تصعيد الاستيطان الإسرائيلي

رام الله /PNN– طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، الأمم المتحدة وجميع الدول التي صوتت لقرار مجلس الأمن الأخير (2334)، البدء فوراً باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية والسياسية بتطبيق القرار الأممي وجميع القرارات ذات العلاقة دون تأخير.

جاءت تصريحات عريقات تعقيباَ على قرار بلدية الاحتلال في القدس، بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي “راموت” و”راموت شلومو”.

وحمّل عريقات المجتمع الدولي مسؤولية الغطرسة الإسرائيل وتحديها له بسبب غياب المحاسبة الدولية لخروقاته المتواصلة لحقوق شعبنا.

وقال:”اتخذت إسرائيل قراراً مدروساً بمواجهة المجتمع الدولي والإرادة الدولية برمتها بالمزيد من تصعيد الاستيطان والانتهاكات الممنهجة المنافية للقوانين الدولية، ولذلك يتوجب على المجتمع الدولي مواجهة خروقات الاحتلال والبدء فوراً بمحاسبتها ومساءلتها على استيطانها واحتلالها، وإن لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما من الآن فهذا يعني منح دولة الاحتلال المزيد من الوقت والحصانة والترفع على القانون الدولي والقضاء نهائياً على حل الدولتين، وخلق المزيد من التوتر والتطرف الذي تتحمل كل من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والمجتمع الدولي مسؤوليته ونتائجه على المنطقة والعالم”.