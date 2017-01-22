مؤسسة الرؤيا وتحت رعاية محافظ طولكرم تنظم حواراً حول دعم مبادرات الطلائع

طولكرم/PNN- نظمت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وتحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر، لقاءً وحواراً حول دور المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص بدعم مبادرات الطلائع ضمن مشروع تحفيز، وذلك بالتعاون مع اليونسيف، وبمشاركة كل من نائب المحافظ مصطفى طقاطقة، وباسم بني شمسه منسق مشروع تحفيز في شمال الضفة، ورئيس الغرفة التجارية ابراهيم أبو حسيب، ومنتصر الكم مدير ثقافة طولكرم، والناشط المجتمعي محمد زيدان، وعبد الرحمن خضر مدير فرع البنك التجاري الأردني بطولكرم، ومفيد صلاح مدير مديرية السياحة والأثار، إلى جانب حضور فعاليات المحافظة والطلائع والشباب.

ونقل طقاطقه تحيات المحافظ أبو بكر، وتأكيده على أهمية دعم مبادرات الطلائع والشباب والتي تأتي على رأس أولويات الاهتمام الرسمي، من خلال الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والأهلي بالمحافظة، موضحاً أن تلك المبادرات من شأنها دعم جيل الشباب نحو التمكين والمساعدة وخاصة أن هذا الجيل سيتسلم راية المستقبل، وسيخرج قادة ومبدعين يستحقون كل الاهتمام والدعم.

وأضاف: ” نشكر القائمين على هذه الفعالية من مؤسسة الرؤيا الفلسطينية والشركاء، وكل من يعمل من أجل دعم مبادرات الشباب وتنميتها وتطويرها، وخاصة أن مؤسسة المحافظة تدعم كافة تلك التوجهات وتعمل على توفير الأجواء المناسبة والمساندة للشباب والذين هم بالأساس عماد بناء المجتمع، وفي حالتنا الفلسطينية هم صمام الأمان للمشروع الوطني الفلسطيني”.

إلى ذلك قال باسم بني شمسه منسق مشروع تحفيز في شمال الضفة الغربية بأن هدف ورشة العمل يتعلق بتعزيز مهارات الطلائع بالمجتمع الفلسطيني، حتى يكونوا قادة المستقبل، معبراً عن شكره للمحافظ عصام ابو بكر واسرة المحافظة على دعم هذا اللقاء ورعاية كافة المشاريع التي تقوم بها المؤسسة، منوهاً إلى أن المؤسسة تهتم بشكل كبير بالمحافظة من رعاية المشاريع والأفكار الريادية للطلائع.

وتابع قائلاً: ” تم تدريب مجموعة طلائع في ثلاث مناطق متعددة على مستوى محافظة طولكرم، وخرجنا بأفكار ومبادرات تم عرضها على صناع القرار والمجتمع، لدعمها مادياً ومعنوياً، واليوم تأتي وشة العمل لتعزيز ذلك الدور، من خلال تنفيذ المبادرات الشبابية”.

وتخلل اللقاء مداخلات لرئيس الغرفة التجارية ابراهيم ابو حسيب، ، ومنتصر الكم مدير ثقافة طولكرم، والناشط المجتمعي محمد زيدان، وعبد الرحمن خضر مدير فرع البنك التجاري الأردني بطولكرم، ومفيد صلاح مدير مديرية السياحة والأثار، والذين تحدوثوا عن دور مؤسساتهم بدعم توجهات الشباب ورعاية المبادرات الشبابية ومبادرات الطلائع.