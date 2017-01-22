لجنة زكاة نابلس المركزية تقدم مساعدة مالية لجامعة القدس المفتوحة بنابلس

نابلس/PNN-قدمت لجنة زكاة نابلس المركزية مساعدة مالية الى جامعة القدس المفتوحة لمساعدة الطلبة المحتاجين والأيتام وأبناء الاسر الموعزة.

وزار رئيس لجنة الزكاة الحاج محمد سامح طبيلة وأعضاء اللجنة حسنين العفوري نائب الرئيس ونغم الخياط امين السر وعماد اللحام أمين الصندوق ومقرر اللجنة الصحية الدكتور احمد الهندي ومدير عام اللجنة علاء الخاروف، جامعة القدس المفتوحة بنابلس والتقوا مع مدير فرع جامعة القدس المفتوحة بنابلس الاستاذ الدكتور يوسف ذياب ونائبيه الاكاديمي والإداري، وأعضاء لجنة اعمار مبنى الجامعة الحاج عدلي يعيش والحاج حسام حجاوي ورئيس مجلس الطلبة عصام رياحي ومدير شؤون الطلبة حازم ذوقان ومدير العلاقات العامة بالجامعة هاني مقبول.

في البداية رحب الدكتور ذياب بوفد لجنة الزكاة، مقدما تعريفا بالجامعة ورسالتها الوطنية والمجتمعية، مؤكدا أهمية عمل أهل الخير وعلى رأسهم لجنة الزكاة في تبني الاسر والأفراد الموعزين وانتشالهم من البيئة المناسبة للانحراف ونقلهم الى بيئة التعلم والارتقاء بهم. وأشاد بالمشاريع والبرامج التي تقدمها لجنة زكاة نابلس المركزية، والتي لم تتوقف على مدار عمر الجامعة، مما ساهم في التحاق مئات الطلبة الفقراء والايتام والارامل في برامج الجامعة.

من جانبه أكد طبيلة على اهمية التعاون والتكاتف بين جميع المؤسسات واللجان لحماية المجتمع، منوها الى ان اللجنة تساهم في توفير مبالغ كبيرة لأقساط الطلبة في جامعتي النجاح الوطنية والقدس المفتوحة، كما انها بصدد فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا في تركيا للطلبة المحتاجين ضمن معايير معينة.

وأشار الى ان اللجنة تنفذ مشاريع وبرامج في المجال التعليمي والصحي والاغاثي، وحققت نجاحات في هذه المجالات، وتسعى لتنفيذ مزيد من مشاريع تشغيلية بعد النجاح الذي حققته خلال العام السابق. وتحدث كل من المهندس عدلي يعيش والحاج حسام حجاوي وممثل الكتل الطلابية ورئيس مجلس الطلبةـ مؤكدين على اهمية التعاون بين زكاة نابلس المركزية والجامعة في مجال العمل الانساني والخيري.

وخلال اللقاء كرمت جامعة القدس المفتوحة الحاج طبيلة وقدمت له درعا تقديرا. فيما قام وفد الزكاة برقة طاقم الجامعة ولجنة اعمار مبناها بجولة بأروقة وأقسام