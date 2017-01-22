جنين/PNN – دائرة العلاقات العامة والإعلام – أطلع مدير زراعة محافظة جنين م. أحمد عبد الوهاب المحافظ اللواء ابراهيم رمضان على عدد من القضايا المتعلقة بمهام المديرية وخاصة التعديات على الاراضي الحكومية و نشاط مركزيا بيوم الشجرة الذي سيتم تنفيذه غدا الاثنين في بلدة عرابه بالتعاون مع المحافظة ، وذلك خلال لقاء عقد اليوم في مكتبه بحضور م. لما ابو بكر مديرة العلاقات العامة والإعلام في المديرية وجهاد رمضان مساعد المحافظ وسناء بدوي مديرة العلاقات العامة والإعلام في المحافظة .
من جهته اشاد المحافظ بدور المديرية في متابعة التعديات ، و تم اقتراح تشكيل لجنة خاصة لمتابعة التعديات على الاراضي الحكومية وتحديد موعد للاجتماع بها وتضم كلا من : المحافظة، مديرية الزراعه، سلطة الاراضي، مديرية الحكم المحلي .
وفي نهاية اللقاء سلم عبد الوهاب درعا لتكريم المحافظ على دعمه للفعاليات الزراعية مقدم من جمعية مرج ابن عامر للري بالمياه العادمة.
محافظ جنين ومدير الزراعة يقران بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة التعديات على الاراضي الحكومية
جنين/PNN – دائرة العلاقات العامة والإعلام – أطلع مدير زراعة محافظة جنين م. أحمد عبد الوهاب المحافظ اللواء ابراهيم رمضان على عدد من القضايا المتعلقة بمهام المديرية وخاصة التعديات على الاراضي الحكومية و نشاط مركزيا بيوم الشجرة الذي سيتم تنفيذه غدا الاثنين في بلدة عرابه بالتعاون مع المحافظة ، وذلك خلال لقاء عقد اليوم في مكتبه بحضور م. لما ابو بكر مديرة العلاقات العامة والإعلام في المديرية وجهاد رمضان مساعد المحافظ وسناء بدوي مديرة العلاقات العامة والإعلام في المحافظة .