محافظ جنين ومدير الزراعة يقران بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة التعديات على الاراضي الحكومية

جنين/PNN – دائرة العلاقات العامة والإعلام – أطلع مدير زراعة محافظة جنين م. أحمد عبد الوهاب المحافظ اللواء ابراهيم رمضان على عدد من القضايا المتعلقة بمهام المديرية وخاصة التعديات على الاراضي الحكومية و نشاط مركزيا بيوم الشجرة الذي سيتم تنفيذه غدا الاثنين في بلدة عرابه بالتعاون مع المحافظة ، وذلك خلال لقاء عقد اليوم في مكتبه بحضور م. لما ابو بكر مديرة العلاقات العامة والإعلام في المديرية وجهاد رمضان مساعد المحافظ وسناء بدوي مديرة العلاقات العامة والإعلام في المحافظة .

من جهته اشاد المحافظ بدور المديرية في متابعة التعديات ، و تم اقتراح تشكيل لجنة خاصة لمتابعة التعديات على الاراضي الحكومية وتحديد موعد للاجتماع بها وتضم كلا من : المحافظة، مديرية الزراعه، سلطة الاراضي، مديرية الحكم المحلي .

وفي نهاية اللقاء سلم عبد الوهاب درعا لتكريم المحافظ على دعمه للفعاليات الزراعية مقدم من جمعية مرج ابن عامر للري بالمياه العادمة.