أخبار عاجلة

المحافظ رمضان يستقبل وفدا من أطفال مؤسسة أشبال وزهرات في إقليمي القدس وجنين

‏2 ساعتين مضت متفرقات 81 زيارة

 جنين/PNN-  قال محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ” أن دعم القدس هو واجب وطني وقومي وإسلامي يستوجب كل الدعم والمساندة ، لأن مدينة القدس تستحق منا جميعا وخاصة وأن أهلها ومقدساتها تأن تحت وطأة إجراءات قمعية وتهويد تتصاعد يوما بعد يوم . جاء ذلك خلال استقبال محافظة جنين ، اليوم ،  وفدا  من أطفال مؤسسة الأشبال والزهرات إقليم القدس  وجنين . وجاءت الزيارة بالتنسيق  مع إقليم حركة فتح في محافظة جنين  وبدعم من مؤسسة القدس ” شدوا الرحال ” بهدف تعزيز التواصل والتعاون . ورافق الأشبال والزهرات في الإقليمين عبير زياد وعلاء السعدي . وكان في استقبالهم إلى جانب المحافظ عضو الإقليم منصور السعدي ، وكادر العاملين .
وأضاف المحافظ رمضان مخاطبا الأشبال والزهرات أنتم عماد المستقبل المشرق لدولة فلسطين ، وبكم سنواصل المسيرة الوطنية وتحرير أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . وأعرب عن شكره لمؤسسة الأشبال والزهرات على تنظيمها مثل هذه الزيارات التعارفية لتعزيز القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال الجيل الواعد ، مؤكدا أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني لربط أواصر العلاقة مع أهلنا في مدينة القدس .
فيما نقل علاء السعدي مدير مؤسسة الأشبال والزهرات في جنين تحيات موسى أبو زيد  المفوض العام للمؤسسة ، مؤكدا على أهمية التواصل لنقول لأبناء شعبنا في القدس أننا معكم في مسيرة  النضال .
من جانبها أشارت عبير زياد مديرة المؤسسة  إقليم  القدس ” إلى الهدف من الزيارة لاطلاع الأطفال على محافظة جنين المناضلة التي قدمت  التضحيات في أروع صورة المقاومة  الباسلة . وأكدت نحن شعب واحد والاحتلال يستهدفنا جميعا .
وفي نهاية اللقاء أدت ريما شريم منسقة مؤسسة شدوا الرحال ، والمحافظ رمضان والأطفال وثيقة العهد الأبدي التي تنص على أن تبقى القدس حضارة في ضمائرنا وأن نعاهد الله أن نشد الرحال إليها . وأن نحفظ  العهد ونورثه لأطفالنا . كما قلد المحافظ وسام  القدس للقائمين على الزيارة التعارفية .
Print Friendly
جميع الحقوق محفوظة لشبكة فلسطين الأخبارية © 2015