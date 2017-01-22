المحافظ رمضان يستقبل وفدا من أطفال مؤسسة أشبال وزهرات في إقليمي القدس وجنين

جنين/PNN- قال محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ” أن دعم القدس هو واجب وطني وقومي وإسلامي يستوجب كل الدعم والمساندة ، لأن مدينة القدس تستحق منا جميعا وخاصة وأن أهلها ومقدساتها تأن تحت وطأة إجراءات قمعية وتهويد تتصاعد يوما بعد يوم . جاء ذلك خلال استقبال محافظة جنين ، اليوم ، وفدا من أطفال مؤسسة الأشبال والزهرات إقليم القدس وجنين . وجاءت الزيارة بالتنسيق مع إقليم حركة فتح في محافظة جنين وبدعم من مؤسسة القدس ” شدوا الرحال ” بهدف تعزيز التواصل والتعاون . ورافق الأشبال والزهرات في الإقليمين عبير زياد وعلاء السعدي . وكان في استقبالهم إلى جانب المحافظ عضو الإقليم منصور السعدي ، وكادر العاملين .

وأضاف المحافظ رمضان مخاطبا الأشبال والزهرات أنتم عماد المستقبل المشرق لدولة فلسطين ، وبكم سنواصل المسيرة الوطنية وتحرير أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . وأعرب عن شكره لمؤسسة الأشبال والزهرات على تنظيمها مثل هذه الزيارات التعارفية لتعزيز القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال الجيل الواعد ، مؤكدا أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني لربط أواصر العلاقة مع أهلنا في مدينة القدس .

فيما نقل علاء السعدي مدير مؤسسة الأشبال والزهرات في جنين تحيات موسى أبو زيد المفوض العام للمؤسسة ، مؤكدا على أهمية التواصل لنقول لأبناء شعبنا في القدس أننا معكم في مسيرة النضال .

من جانبها أشارت عبير زياد مديرة المؤسسة إقليم القدس ” إلى الهدف من الزيارة لاطلاع الأطفال على محافظة جنين المناضلة التي قدمت التضحيات في أروع صورة المقاومة الباسلة . وأكدت نحن شعب واحد والاحتلال يستهدفنا جميعا .