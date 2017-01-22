أريحا/PNN – انطلاق فعاليات مخيم الطلائع الغد الشتوي الذي ينظمه مركز واصل لتنمية الشباب بالتعاون مع اتحاد الشباب الديمقراطي والمجتمع المحلي تحت رعاية المجلس الاعلى للشباب والرياضة في مقر اتحاد الشباب الديمقراطي في مخيم عقبة جبر .

في العطلة النصف سنوية لطلبة الثانوية والجامعات ، حيث يهدف هذا المخيم لتطوير قدرات أبنائنا الطلبة المعرفية والثقافية والترفيهية واستغلال وقت الفراغ في نشاط والتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي ، حيث يشارك بالمخيم 50 طالب وطالبة من الفئة العمرية 14-17 سنة ويستمر لمدة أسبوع .

حيث يتضمن برنامج المخيم

محاضرات عن دور الشباب المجتمع ، زيارة بيت الأجداد وعمل يوم ترفيهي للمسنين ،محافظ محافظة أريحا والأغوار ، زيارة دير حجلة والتعرف عليه كمعلم اثري ، ورشة حول أهداف اتحاد الشباب الديمقراطي ومركز واصل ،المشاركة في الوقفة التضامنية لأسبوعية مع الأسرى الإبطال ، يوم مفتوح لرسم والكتابة الإبداعية وأنشطة حركية رحلة كشفية مشيا على الأقدام إلى وادي ودير القلط وقصر