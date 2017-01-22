افتتاح دورة إسعاف أولي للفتيات ‎

أريحا /PNN- ينظم اتحاد الشباب الديمقراطي فرع اتحاد لجان الطلبة الثانويين دورة أولي إسعاف للفتيات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ( الإسعاف والطوارئ) مركز اسعاف أريحا .

افتتح الدورة السيد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صلاح السمهوري بكلمة ترحيبية بالمشاركات بالدورة والمدرب ضابط الإسعاف رائد حيدر قطراوي مؤكدا على أهمية مثل هذه الدورات التاهيلية للشباب والشابات التي تقوم بها جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني والتي تساعد المتدرب في التدخل في حالات الطوارئ التي قد تحدث في أماكن تواجدهم لحين وصول طواقم الاسعاف ، كما تأتي هذه الدورة ضمن فعاليات اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في المحافظة .

حيث يقوم بالتدريب المدرب رائد حيدر قطراوي مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر أريحا بإشراف مسؤول الاتحاد مهند أبو رحمة في مقر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في مخيم عقبة جبر.