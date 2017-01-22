ضبط كمية كبيرة من المخدرات في قطاع غزة

غزة/PNN-ضبطت شرطة مكافحة المخدرات كميات كبيرة من الحشيش وحبوب الأترامال المخدرة خلال ثلاث ضبطيات مختلفة في محافظات قطاع غزة.

وأفادت إدارة شرطة المكافحة أنها ضبطت 1100 فرش حشيش و2600 كرتونة أترامال خلال 3 ضبطيات في محافظات رفح وخانيونس وشمال القطاع.

وأوضحت الشرطة في بيان لها الأحد أن شرطة المكافحة برفح ضبطت 537 فرش حشيش و490 كرتونة أترامال خلال كمين محكم غرب المدينة.

وفي خانيونس، ضبطت شرطة المكافحة 500 فرش حشيش و1500 كرتونة أترامال في كمين بالمحافظة، في حين ضبطت شرطة المكافحة في محافظة الشمال 63 فرش حشيش و610 كرتونة أترامال خلال مهمة ضبط بعد متابعة وتحري على مدار ساعات متواصلة.

وأكدت إدارة شرطة المكافحة على أنها ستقف سدًا منيعاً لحماية أبناء شعبنا وشبابه من المخدرات وسمومها، وأنها ستضرب بيد من حديد على يد كل العابثين بالنسيج المجتمعي الفلسطيني وتُقدمهم للعدالة، مطالبة النيابة والمحاكم باتخاذ أشد العقوبات ضدهم.