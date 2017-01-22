“سند” تعلن عن انتهاء فترة الاكتتاب الأولي العام لجزء من اسهمها

رام الله/PNN- أعلنت شركة “سند” للموارد الإنشائية، اليوم الأحد، إغلاق الاكتتاب بأسهمها، بنسبة تغطية بلغت 118%، فيما تستعد للإدراج في بورصة فلسطين الشهر المقبل.

وكانت “سند” طرحت ستة ملايين سهم تشكل 9% من اجمالي أسهم الشركة، بقيمة اجمالية تبلغ 14.1 مليون دولار، لاكتتاب أولي عام في 18 كانون الأول الماضي، ولغاية 12 كانون الثاني الجاري.

وقالت الشركة في بيان صحفي، “تمّ تنفيذ الاكتتاب من خلال تطبيق الاكتتاب الإلكتروني لأول مرة في فلسطين، والذي يهدف إلى إعداد سجل مساهمين كامل ودقيق، الأمر الذي يعزز من حقوق المساهمين”.

وأضافت أن الاكتتاب”كان ناجحا وتجاوز الاقبال عدد الأسهم المطروحة لتصل نسبة التغطية الى 118%”.

واعتبر رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة شركة “سند” محمد مصطفى، الإقبال على الاكتتاب في شركة سند بمثابة شهادة من المساهمين بمختلف فئاتهم، أفرادا وشركات، على أن الشركة تمتلك فرصاً واعدة للنجاح والتألق في قطاع الصناعات الإنشائية، وإن دل على شيء فإنه يدل على الأداء المالي والاقتصادي والإداري الممتاز للشركة، باعتبارها تقود برنامجاً طموحاً لتطوير الصناعات الإنشائية في فلسطين”.

وقالت الشركة إنها ستدرج أسهمها للتداول في بورصة فلسطين في النصف الثاني من شهر شباط المقبل، عند الانتهاء من متطلبات الإدراج واتخاذ القرار بشأن الفائض عن الأسهم المطروحة للاكتتاب، وأكدت أن الأولوية ستعطى لصغار المساهمين الذين سيتم الحفاظ على استثماراتهم التي تم تسجيلها في مرحلة الاكتتاب الأولية.

وأوضح مصطفى ان المبالغ التي سيتم جنيها من المستثمرين في الاكتتاب الأولي العام سيتم توظيفها في تمويل الأنشطة التشغيلية والتطويرية للشركة، بما فيها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، إلى جانب البرامج والمشاريع التي تنفذها سند حالياً كبرنامج “بنيان” لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية، والذي يهدف إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي في فلسطين.

وأكد مصطفى أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى إشراك القطاع الخاص الفلسطيني في مشاريعه وبرامجه، “وبهذا الاكتتاب، فإن المساهمين بمختلف تصنيفاتهم كأفراد وشركات سيكونون شركاء في سند، وهي لن تكون الخطوة الوحيدة في هذا الاتجاه، حيث يعمل الصندوق في الوقت الراهن على دراسة طرح أسهم عدد من شركاته للاكتتاب العام”.

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي للشركة، لؤي قواس، نجاح الاكتتاب الأولي العام في أسهم الشركة “إنجازاً جديدا يضاف إلى سجل سند الحافل بقصص النجاح، فبهذا الاكتتاب حققنا مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة اقتصادنا الفلسطيني بالدرجة الأولى، فمن جهة استطعنا توفير موارد مالية إضافية بقيمة تبلغ 14.1 مليون دولار لتنفيذ خطط الشركة التطويرية، بما فيها المرحلة الأولى من مصنع الإسمنت، ومن جهة ثانية فتحنا المجال أمام المواطن للمساهمة في إنجازاتنا، كشريك أساسي في تطوير قطاع الصناعات الإنشائية في فلسطين”.

وكانت “سند” أعلنت في وقت سابق عن بدء المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، وذلك بهدف إنتاج مليون طن إسمنت سنوياً، حيث يقدر حجم الواردات الفلسطينية من مادة الإسمنت بـ300 مليون دولار سنوياً، كما أن مصنع الإسمنت سيعمل على توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مساهماً في بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل.