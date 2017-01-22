الضابطة الجمركية تضبط عسل للتنحيف وأدوية ومنشطات منتهية الصلاحية‎

رام الله /PNN- تمكنت طواقم الضابطة الجمركية في محافظة جنين اليوم من ضبط كمية من عسل التنحيف وأدوية وأعشاب ومنشطات منتهية الصلاحية .

وأفاد بيان للضابطة الجمركية” انه بناء على معلومات استخباريه مسبقة لديهم ومتابعة وبحث وبالتنسيق مع مديرية صحة جنين تم ضبط عسل للتنحيف منتهي الصلاحية وأدوية وأعشاب ومنشطات ممنوعة من

التداول وتم مصادرة الكمية و تحويل صاحب البضاعة للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر وضرر على صحتهم وبالاقتصاد الوطني .