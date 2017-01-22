إتحاد طلبة الجامعات الفلسطينية يلتقي عدة شخصيات وطنية في رام الله

رام الله /PNN-نظم إتحاد طلبة الجامعات الفلسطينية لقاء ضم رؤساء مجالس الطلبة في جميع محافظات الوطن في فندق بيوتي إنفي رام الله.

وحضر اللقاء اربعة شخصيات وطنية وهم الدكتور عماد ابو كشك رئس جامعة القدس الذي تحدث عن الوضع الاكاديمي في فلسطين والدكتور محمد اشتية عن الوضع السياسيزوعضو المجلس الثوري حسن فرج

عن دور الشباب الفلسطيني ورجل الاعمال طارق النتشة حول التنمية الاقتصادية وافاق المستقبل وقصة نجاح،

وقال النتشة مشيداً في هذه اللقائات “نؤمن أن الشباب هم عماد المجتمع وعلينا أن نكون شركاء في صناعة الأجيال الشابة التي ستمثل فلسطين خير تمثيل ” شاكراً الاستاذ ثائر نصار منسق اللقاء على الدعوة

الكريمة

من جانبه أضاف الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس “نستمد طاقات الشباب كعنوان لتقدم وتطور الامم”، داعياً الطلبة الى اخذ زمام المبادرة للافكار الابداعية والانتاجية التي تحقق للطلبة تطلعاتهم وامالهم

مؤكداً على دعمه الشخصي وجامعة القدس، للطلبة الفلسطينية في كافة الجامعات الفلسطينية، واضعاً كافة الإمكانيات المتوفرة لدعم توجههم الجامعي.