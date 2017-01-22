هدف ريال مدريد يصل المانيا لإتمام التعاقد مع دورتموند

مدريد/PNN-كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، خطف من ريال مدريد الصفقة المنتظرة مع النجم السويدي، ألكسندر إسحاق والملقب بإبراهيموفيتش الأسود.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن اللاعب الشاب ألكسندر إسحاق (17 عامًا)، وصل اليوم إلى ألمانيا برفقة والده، ووكيل أعماله، وهو اللاعب الصربي السابق إسحاق فلادو ليميتش.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن اللاعب السويدي الدولي سوف يوقع لنادي بوروسيا دورتموند مقابل 10 مليون يورو وهو نفس العرض الذي قدمه ريال مدريد لضم اللاعب، لكن اللاعب يرفض الرحيل لريال مدريد في هذا الوقت المبكر.

ويفضل إسحاق الحصول على فرصة أفضل واللعب بشكل أكثر، خاصة مع فريق كبوروسيا دورتموند، الذي يعتبر من أفضل مصانع المواهب في أوروبا.

وكانت العديد من التقارير، أشارت إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني كان قد توصل لاتفاق مع نادي أيك سولنا السويدي للحصول على إسحاق، حيث كان سينضم للفريق الثاني ومن ثم بعد سنوات قليلة يصعد للفريق الأول.