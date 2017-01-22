الوزيرة الأغا: نسعى بشكل حثيث لتعزيز مكانة المرأة والدفاع عن حقوقها

رفح/PNN – دشنت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية الدكتورة هيفاء الاغا مشروع تعزيز الحماية والوصول الى الخدمات والمسائلة للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في محافظة رفح، والتي تشرف عليه جمعية وفاق بتمويل من منظمة اكشن ايد.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته جمعية وفاق اليوم بحضور ومشاركة وزيرة شؤون المرأة والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أشرف جمعة، والسيد ياسر طشطاش مدير منظمة اكشن – فلسطين، والسيدة بثينة صبح مستشارة جمعية وفاق، وعدد من ممثلي المؤسسات النسوية والشخصيات ذات العلاقة.

وفي كلمتها خلال الحفل اكدت الدكتورة الاغا ان وزارتها تسعى بشكل حثيث ومتواصل لتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية والدفاع عن حقوقها وتبنى قضايا النساء المعنفات خاصة وأضافت “نسعى جاهدين لتحقيق المساواة والعدالة في كافة القطاعات، ولان نبذ العنف يعتبر من اهم الأسس التي تساهم في تعزيز مبدأ المساواة والانصاف باعتباره المعيار الحقيقي لبناء المجتمع، التي تهيئ المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقاءه”

وشددت وزيرة شئون المرأة على أهمية العمل المتواصل لتعزيز ثقافة التسامح والمساواة وأضافت ان نبذ العنف يلعب دورا هاما في التأثير والتعيير والتوعية وتعميق وتعزيز ثقافة المساواة، التي يشكل من خلالها رافعة أساسية لتنمية ونهضة المجتمعات.

واستعرضت الدكتورة الاغا الجهود والخطوات الكبيرة التي قامت ولا زالت بها وزارة شؤون المرأة الفلسطينية في قضايا النوع الاجتماعي مؤكدة ان الوزارة تبنت نهجا تخطيطيا عبر قطاعي يؤسس لإدماج حقيقي لقضايا النوع الاجتماعي ويرتبط بمنهج تنموي شامل وعادل يفضي لشراكة حقيقية في تحقيق التنمية والاستفادة من عوائدها، مضيفة ان مسؤولية العمل على جسر هذه الفجوات ليست مسؤولية وزارة شؤون المرأة وانما هي مسؤولية جماعية ومشتركة لكافة المؤسسات العاملة في كافة القطاعات ونعمل جاهدين على توسيع هذه الشراكة مع جميع قطاعات الدولة.