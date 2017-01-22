هل ستساقط الثلوج خلال المنخفض جوي نهاية الأسبوع

بيت لحم/PNN – ستشهد فلسطين في نهاية الأسبوع الحالي منخفضاً جوياً يسبقه ارتفاع ملحوط على درجة الحرارة.

إذ ستتأثر البلاد خلال النصف الثاني ونهاية الأسبوع بمجموعة من الاضطرابات الجوية وبمنخفض جوي.

يوم الأحد نشهد حالة منعدم الاستقرار الجوي المصحوبة بطقس بارد وغائم وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

الاثنين والثلاثاء والأربعاء ارتفاع

في يومي الاثنين والثلاثاء تشهد حالة الطقس ارتفاعاً على درجة الحرارة مع بقاء الأجواء الباردة خاصة في المناطق الجبلية.

في يوم الأربعاء سيكون الطقس دافئا، في مقدمة لجبهة هوائية دافئة بحيث تتخطى درجة الحرارة العشرين درجة مئوية.

الخميس انخفاض

يوم الخميس سنشهد انخفاضاً كبيراً على درجة الحرارة مصحوباً بمنخفض جوي يأتي متزامناً مع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة.

وأفاد موقع طقس فلسطين بأنه من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر فلسطين في النصف الثاني ونهاية الاسبوع الحالي بحالة من الإضطرابات الجوية ومنخفض جوي جديد.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد خلال هذا اليوم ويوم الغد الاحد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي المصحوب بإنخفاض في درجات الحرارة وأجواء باردة وغائمة وفرصة لهطول زخات من الأمطار ذات الطابع العشوائي وفقط في بعض المناطق بمشيئة الله.

ويتوقع طقس فلسطين أن يشهد منتصف الاسبوع الحالي ويومي الاثنين والثلاثاء إرتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً في مختلف المناطق وخاصة الجبلية منها.

ويشير موقع طقس فلسطين أن الجو سيميل للدفئ يوم الاربعاء مع بداية حالة من التقلبات الجوية التي ستعمل على شذوذ كبير في حركة درجات الحرارة حيث ستسود أجواء دافئة وربما تصل درجة الحرارة الى حاجز العشرين مئوية في مقدمة جبهة هوائية دافئة واجواء غائمة بشكل كبير ستكون متبوعة بإنخفاض كبير يوم الخميس مع تأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة الى شديدة البرودة ومنخفض جوي يبدا تأثيره على المناطق الشمالية من فلسطين بمشيئة الله تعالى تمتد لاحقاً نحو مختلف المناطق.

ولا زالت المعطيات حول مدى قوة هذا المنخفض الجوي غير ثابته بسبب بعد الفترة الزمنية