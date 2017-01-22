تشيلسي يواصل انتصاراته بثنائية في هال سيتي

لندن/PNN – واصل تشيلسي “متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز” انتصاراته، بفوزه على ضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين، مساء الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج” في ختام الجولة الثانية والعشرين من البطولة.

وسجل دييجو كوستا الهدف الأول في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن الشوط الأول، فيما أضاف جاري كاهيل الهدف الثاني عند الدقيقة 81.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 55 نقطة في الصدارة، وبفارق 8 نقاط عن أرسنال، الذي صعد إلى المركز الثاني بعد فوزه الصعب على ضيفه بيرنلي بهدفين لواحد على ملعب “الإمارات”.

وعاد كوستا إلى تشكيلة تشيلسي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب خلاف مع الجهازين الفني، والطبي، وكوّن كعادته مثلثاً هجومياً خطيراً مع البلجيكي إيدن هازارد، والإسباني بيدرو رودريجيز.

وافتقد هال سيتي لظهيره المصري أحمد المحمدي المشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس افريقيا 2017 المقامة حالياً في الجابون، وتوقف اللعب لأكثر من 5 دقائق بعد إصابة لاعب هال سيتي رايان مايسون إثر كرة رأسية مشتركه مع كاهيل، وخرج من الملعب على محفة، مرتدياً قناع الأوكسجين، ودخل مكانه ديفيد ميلر.

واستعاد أرسنال وصافة جدول ترتيب البطولة، بفوز قاتل على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف، وأحرز “ثنائية” أرسنال شكودرن موستافي، وأليكسيس سانشيز من ركلة جزاء في الدقيقتين 59، و98 على التوالي، بينما سجل هدف بيرنلي أندري جراي بالدقيقة 93 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يقبع بيرنلي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

عودة للانتصارات

وعاد ساوثهامبتون لنغمة الانتصارات، وكبد ضيفه ليستر سيتي “حامل اللقب” خسارته الثانية على التوالي في الدوري، بثلاثية نظيفة.

وجاءت ثلاثية صاحب الأرض عبر جيمس وارد في الدقيقة 26، وجاي رودريجيز بالدقيقة 39، والصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

ويعد هذا الفوز الأول الذي يحققه ساوثهامبتون بعد هزيمته في آخر أربع جولات، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز 11.

ومني ليستر سيتي بهزيمته الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة أيضاً في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة بالمركز 15.