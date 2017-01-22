فينجر يقدم اعتذاره بعد مباراة بيرنلي

باريس/PNN – اعتذر الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، عن المشادة الكلامية التي حدثت بينه والحكم الرابع لمباراة الفريق أمام بيرنلي.

ونجح أرسنال في حسم المباراة التي أقيمت اليوم، الأحد، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1.

وأبدى فينجر غضبه من قرار الحكم جون موس باحتساب ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة 93 من المباراة، حيث اعترض فينجر على هذا القرار بمشادة كلامية مع الحكم الرابع في ملعب المباراة.

وقال فينجر، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بعد المباراة، “أعتقد أنني يجب أن أصمت، أعتذر لما قمت به لقد كان شيئًا سيئا، يجب أن احافظ على تصرفاتي حتى في الأوقات العصيبة”.

وأضاف “لقد واصلنا اللعب، نحن فريق نحاول ونقاتل على كل شئ وحتى آخر دقيقة، كل أسبوع هو معركة لا تصدق بالنسبة لنا”.

أما المدير الفني لهال سيتي فقد تحسر على الخسارة بضربة جزاء كان فيها تسلل على لاعب أرسنال، حسب وصفه، وقال “إنه يوم صعب في النهاية، أن تخسر بهذه الطريقة وهناك تسلل في الكرة، إنه أمر صعب للغاية”.

المصدر: وكالات