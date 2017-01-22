محكمة “عوفر” العسكرية تمدد اعتقال 6 من نشطاء المقاومة الشعبية

رام الله/PNN – مددت محكمة “عوفر” العسكرية، اليوم الأحد، اعتقال ستة من نشطاء المقاومة الشعبية ليومين إضافيين.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية في بلعين عبد الله أبو رحمة للوكالة الرسمية، بأن محكمة “عوفر” رفضت الإفراج عن النشطاء الستة، ومددت اعتقالهم ليومين إضافيين بناء على طلب النيابة العسكرية، التي تذرعت بحجة عدم اكتمال التحقيق مع المعتقلين.

وأوضح أبو رحمة أن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج عن أربعة من النشطاء، هم: جميل البرغوثي، وأحمد عودة، وخالد قطيشات، ولمى نزيه، بشرط دفع كفالة مالية مقدارها 30 ألف شيقل والإقامة الجبرية في منازلهم لمدة ثلاثة أيام، إلا أنها منحت النيابة العسكرية حق الاستئناف خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، ما يعني إبقائهم في السجن إذا ما استأنفت النيابة خلال هذه المدة، أما الشقيقين محمد وأكرم الخطيب فقد أبقت على اعتقالهما ليومين إضافيين لحين انتهاء التحقيق معهما.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النشطاء الستة يوم الجمعة الماضي عقب اقتحامها قرية “باب الشمس” التي أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، ومجموعة من المتضامنين الأجانب في المنطقة المحاذية لمستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.