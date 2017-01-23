الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة طالت اربعة عشر مواطنا بينهم سيدة 

بيت لحم/PNN/ نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات وتفتيشات طالت العشرات من منازل المواطنين بمناطق مختلفة من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية واسفرت عن اعتقال اربعة عشر مواطنا فلسطينيا بينهم سيدة.

وقالت مصادر محلية في عدة مناطق ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت عدة مناطق واعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم في محافظة نابلس رعد بهنجاوي، مخيم بلاطة و خالد نمر فياض و نعيم قنديل، وكلاهما من مخيم عسكر القديم كما تم اعتقال الشاب احمد عثمان دويكات من منطقة عسكر البلد.

وفي محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الشاب احمد نور ريان من بلدة عزون بعد مداهمة منزله وتفتيشه قبل ان تقوم باعتقاله.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابان فلسطينيا هما عدي محمد ثوابتة من بلدة بيت فجار جنوب المحافظة فيما اعتقلت الشاب علي ابوسرور من مخيم عايدة القريب من مدخل مدينة بيت لحم الشمالي.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سرية ابوسل من مخيم العروب وهي والدة الاسير احمد ابوسل كما اعتقل جيش الاحتلال الاسير المحرر محمود ابوالزغاريت، من المخيم.

وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر طاهر كميل،من بلدة قباطية، على حاجز طيار على طريق نابلس- جنين كما نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام لعدد من منازل اسرى محررين في عرابة قرب جنين؛ بينهم النائب في المجلس التشريعي ابراهيم دحبور

من جهته قالت المصادر العبرية نقلا عن بيان لجيش الاحتلال ان قوات اعتقلت ثلاثة عشر مواطنا فلسطينيا حيث تم اعتقال اثنين من المواطنين في مخيم بلاطة وثلاثة مواطنين في مخيم عسكر مواطن اخر بمنطقة عسكر البلد ومواطن اخر في بلدة عزون

وشابان في مخيم عايدة وشاب في بلدة صوريف صوريف وشاب وامراة في مخيم العروب وشاب في بلدة بيت فجار.

وادعى جيش الاحتلال ان قواته صادرت مسدس ورصاص وخرتوش في عملية مداهمة مخيم بلاطة.