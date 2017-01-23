بالأسماء: الاحتلال يعتقل 13 مواطنا بينهم والدة أسير من مدن الضفة

انحاء الضفة/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد ت مصادر نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من مدن نابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل وجنين المحتلة.

ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، رعد بهنجاوي، وخالد نمر فياض، ونعيم قنديل، وأحمد عثمان دويكات.

أما من قلقيلية، فاعتقلت قوات الاحتلال أحمد نور ريان، من عزون، إضافة لاعتقالها عدي محمد ثوابتة، وعلي أبو سرور من مدينة بيت لحم المحتلة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سرية أبو سل، وهي والدة الأسير أحمد أبو سل، والأسير المحرر محمود أبو الزغاريت.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين في عرابة قرب جنين؛ بينهم منزل النائب في المجلس التشريعي إبراهيم دحبور.

وفي ذات السياق، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي منتصف الليلة الماضية، المدخل الرئيسي الموصل إلى قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.

وافاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل “عقبة حسنة” الموصل لقرى حوسان، وبتير، ونحالين، ووادي فوكين، وتقوم بمنع الدخول أو الخروج من خلاله، دون معرفة الأسباب.

وقد صعدت قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة من مضايقاتها بحق موطني الريف الغربي لبيت لحم من خلال الإغلاقات المتكررة وتقييد حرية حركتهم.