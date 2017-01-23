مصادر مصرية: هنية سيناقش اليوم مع رئيس المخابرات المصرية تعزيز العلاقات بين حماس ومصر

بيت لحم/PNN/ قالت مصادر مصرية اعلامية صباح اليوم الاثنين ان حركة المقاومة الاسلامية حماس ومصر سيبداون مناقشات خاصة من اجل تعزيز وتحسين العلاقات بين الجانبان .

واوضحت المصادر ان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وصل الى القاهرة بالامس قادما من العاصمة القطرية الدوحة من اجل اجراء جلسات مناقشات تجريها الحركة مع المخابرات المصرية من اجل تحسين العلاقات بين الجانبان.

واشارت المصادر ان هنية سيعقد سلسلة اجتماعات مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حيث سيتم بحث العديد من القضايا اهمها معبر رفح وفتحه بشكل دائم ومل محاربة الجماعات المتطرفة و وقف التهريب المتبادل بين سيناء وغزة للمطلوبين والاسلحة بالاضافة الى ملف المعتقلين الفلسطينين من حماس لدى مصر.

واشارت المصادر الى ان اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة كان قد غادر القطاع قبل نحو خمسة اشهر في اطار استعدادات الحركة لاجراء انتخابات داخلية لاختيار اعضاء جدد للمكتب السياسي للحركة ولم يعد الى القطاع بعد ذلك.