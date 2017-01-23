حالة الطقس: درجات الحرارة اعلى من معدلها العام

يوم غدٍ الثلاثاء:

وتوقعت بأن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء:

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس:

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتسقط بإذن الله الأمطار فوق مختلف المناطق وفي ساعات المساء والليل متوقع ان تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.