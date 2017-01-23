اسعار العملات: الدولار: 3.79/ اليورو:4.07 /الدينار:5.35/ الجنيه:0.20 3 ساعات مضت أقتصاد 68 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الإحصاء: ارتفاع ملحوظ في العجز التجاري في تشرين الثاني 2 ساعتين مضت الضابطة الجمركية تضبط “250”كغم من المجمدات منتهية الصلاحية 3 ساعات مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.79 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.07 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.35 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-23 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest