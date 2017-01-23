نجم ريال مدريد يدعم ماسون بعد إصابته المروعة

مدريد/PNN- حرص جاريث بيل، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، على دعم رايان ماسون، لاعب فريق هال سيتي، وزميله السابق في توتنهام، بعد أن تعرض لإصابة مروعة خلال مباراة النمور وتشيلسي، أمس الأحد.

وأصيب ماسون بكسر في الجمجمة بعد أن اصطدام في كرة مشتركة مع جاري كاهيل، مدافع البلوز، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل، قبل أن ينقل سريعا إلى المستشفى بعدما تلقى العلاج لحوالي عشر دقائق بالملعب خلال الشوط الأول.

وقال بيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “نتمنى لك الشفاء العاجل ماسي، عقولنا معك ومع أسرتك، ابقى قويًا”.

وأوضح هال في بيان رسمي: “يستطيع النادي التأكيد على تعرض رايان ماسون لكسر في الجمجمة خلال لقاء تشيلسي”.

وأضاف: “لقد نقل إلى مستشفى سانت ماري وخضع هناك لجراحة، حالة رايان مستقرة ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لعدة أيام”.