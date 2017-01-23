إنريكي يتحدث عن إصابة بوسكيتس

برشلونة/PNN- تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عقب فوز فريقه على إيبار ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي فاز فيها برشلونة بنتيجة (4-0).
وعن إصابة سيرجيو بوسكيتس قال: “الإصابة ليست خطيرة كما كنا نعتقد، في خط الوسط لدي لاعبين جيدين، وأنا راضٍ عن الأداء والأسلوب الذي ظهرنا به اليوم”.
وأضاف: “كان يجب علينا أن نغير في بعض ديناميكية الفريق، علينا أن نحصل على الثقة بأنفسنا، لكن أعتقد أننا لا نزال بعيدين عما نريده”.
وعن إيفان راكيتيش قال: “لقد أحببت تواجده في مركزه اليوم، كما هو الحال مع توران ودينيس سواريز أيضًا، كنا قادرين على إعطاء المزيد من الخيارات”.
واختتم: “دائمًا لدينا مجال للتحسن والظهور بشكل أفضل ف يكل مباراة نخوضها، نحن على استعداد للقتال من أجل الفوز بالألقاب، علينا أن نواصل في الانتصارات المتتالية”.