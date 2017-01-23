الإحصاء: ارتفاع ملحوظ في العجز التجاري في تشرين الثاني

وارتفعت الواردات الفلسطينية في شهر تشرين الثاني 2016 بنسبة 19.5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 14.6% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2015 حيث وصلت قيمتها إلى 477.5 مليون دولار.

وسجلت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين الثاني 2016 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 54.9%. وشكلت الواردات من إسرائيل 53.5% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين الثاني 2016.

في المقابل، فقد ارتفعت الصادرات الفلسطينية خلال شهر تشرين الثاني من عام 2016 بنسبة 13.7% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 10.3% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2015، حيث بلغت قيمتها 89.7 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني بنسبة 12.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت إلى باقي دول العالم بنسبة 20.5% وشكّلت الصادرات إلى إسرائيل 82.5% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني 2016.

ويستند هذا المسح الى البيانات الفعلية التي حصل عليها الجهاز من المصادر الرسمية.