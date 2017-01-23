استعمالات قشور البصل المفيدة والمذهلة

آخر ما يخطر ببالكِ عند إستخدام البصل للطهي، أو أي إستعمالات أخرى، هو الإحتفاظ بالقشور، ولكن ما لا تعلمينه في هذا الخصوص هو أنّ لهذه القشور إستخدامات مذهلة ومفيدة ستحثّكِ على الإمتناع عن رميها في المرّات المقبلة! فإكتشفي أبرزها معنا:
إستعمالها كصبغة:
إن كنتِ من محبات الحياكة وتسعين لتغيير ألوان خيطان الصوف، أم أنكِ بكلّ بساطة تريدين تغيير لون قطعة صوفية لديكِ إلى أحد تدرّجات البني، بإمكانكِ اللجوء إلى قشور البصل! ضعي كمية كافية منها في الماء وقومي بغليها، ثمّ إعمدي إلى نقع القطعة التي تريدين صبغها في المحلول الذي حصلتِ عليه بعد إزالة القشور منه حتّى تحصلي على اللون المنشود!
العناية بالشعر وتطويله:
لترطيب شعركِ وتحفيز نموّه بسرعة، إلجئي إلى هذه الخلطة البسيطة؛ قومي بغلي مقدار ليتر من الماء، وأضيفي إليه كوبين ونصف من قشور البصل. بعد ترك المزيج للتفاعل لمدّة 50 دقيقة، قومي بتصفية قشور البصل منه، وإستعيني بالسائل لغسل شعركِ به ثمّ تركه لمدّة 15 دقيقة تقريباً، قبل تفويحه بالماء دون صابون. هذه الخلطة تمنح شعركِ الطول واللمعان، كما أنّها تعزّز لونه وتبرزه بشكل أكبر.
الحماية من ارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين:
هل تعلمين أن قشور البصل تحتوي على مادّة نباتية إسمها الـquercetin أي الكيرسيتين، والتي أثبتت فعاليتها في الوقاية من انسداد الأوعية والشرايين، إلى جانب خفض ضغط الدم؟ في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن قشور البصل غير قابلة للأكل، ولكنك تستطيعين الإستفادة من حسناتها من خلال وضعها في قدر الطهي مع الشوربة أو اليخنات مثلاً وتركها لتغلي، ثمّ إزالتها قبل التقديم.
حماية أصابعكِ خلال تقطيع البصل:
مهما أصبحتِ محترفة في تقطيع الخضراوات، لا شك أنك تواجهين صعوبة في تقطيع الجزء الأخير من البصل، بحيث يزداد احتمال انزلاق السكين وجرح أصابعكِ. لحماية نفسك من هذا الخطر، قومي بتقشير البصلة من الناحية السفلية، وطيّ القشرة صعوداً كما في الصورة أعلاه للإمساك بها.