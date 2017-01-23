استعمالات قشور البصل المفيدة والمذهلة

آخر ما يخطر ببالكِ عند إستخدام البصل للطهي، أو أي إستعمالات أخرى، هو الإحتفاظ بالقشور، ولكن ما لا تعلمينه في هذا الخصوص هو أنّ لهذه القشور إستخدامات مذهلة ومفيدة ستحثّكِ على الإمتناع عن رميها في المرّات المقبلة! فإكتشفي أبرزها معنا:

إستعمالها كصبغة:

إن كنتِ من محبات الحياكة وتسعين لتغيير ألوان خيطان الصوف، أم أنكِ بكلّ بساطة تريدين تغيير لون قطعة صوفية لديكِ إلى أحد تدرّجات البني، بإمكانكِ اللجوء إلى قشور البصل! ضعي كمية كافية منها في الماء وقومي بغليها، ثمّ إعمدي إلى نقع القطعة التي تريدين صبغها في المحلول الذي حصلتِ عليه بعد إزالة القشور منه حتّى تحصلي على اللون المنشود!

العناية بالشعر وتطويله: