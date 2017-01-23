حظك اليوم ماغي فرح الاثنين 23-1-2017

توقعات الابراج اليوم الاثنين 23-1-2017

برج الحمل

مهنياً: الحوار هو الطريق المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على الصعيدين المادي والمعنوي.

عاطفياً: يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.

صحياً: قد تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون. ألم تتعلم من دروس الماضي.

برج الثور

مهنياً: حاذر اي مواجهة فهذا اليوم يحمل اوضاعًا دقيقة وظروفاً تعاكسك. إبقَ متحفّظًا ولا تتخذ القرارات .

عاطفياً: علاقة قديمة تعود لتظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي.

صحياً: حاول أن لا تكبت غضبك وأحزانك بل عبر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة على نفسك.

برج الجوزاء

مهنياً: يطرأ أمر غير متوقع فكن حذراً وابق في حال ترقب حتى تنجلي الأمور تماماً.

عاطفياً: تفتح صفحة عاطفية اكثر روعة جمالاً. قد تعرف بداية قصة رومانسية او حلاًّ لمشكلة عاطفية سابقة.

صحياً: تجد حلولاً لمشاكلك الصحية التي تعانيها منذ مدة طويلة بفضل علاج بسيط.

برج السرطان

مهنياً: قد يخف التألق المهني أو يدعوك الفلك الى التصرف بجدية أكثر وعدم الاتكال على الحظ والمصادفات.

عاطفياً: تذكر أن للعائلة حقاً عليك ومكانة مهمة في حياتك، فتبادر إلى الاتصال بهم وإظهار الأسف بعد اعترافك أخيراً بأخطائك تجاههم.

صحياً: حماستك تبعث فيك الطاقة الإيجابينة وتمدك بالصحة لكن توقع مع هذا النشاط أن يليه التعب والإرهاق. خذ قسطاً من الراحة كي تسترد طاقتك.

برج الاسد

مهنياً: مشروع سفر تكتسب من خلاله مهارات إضافية وتتعرف إلى خبرات ومجالات جديدة عن طريق شخص من خارج محيطك المهني.

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم الحب والإعجاب واللقاءات الاستثنائية ومغامرة لن تنساها طوال حياتك.

صحياً: بالإجمال صحتك هذا اليوم جيدة لكن عليك تجنب التوتر قدر المستطاع.

برج العذراء

مهنياً: لا تتدخل في مسائل لا تعنيك، رياح التغيير بدأت تعصف، وتنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه.

عاطفياً: لطّف الأجواء مع الشريك بعد الغضب الذي رافقك في الأيام الماضية لئلا تدفع الثمن.

صحياً: من الأفضل ان تخصص وقتاً كافياً للراحة من عناء العمل ومشاكله.

برج الميزان

مهنياً: قد تتلقى عرضاً مغرياً يغيّر مجرى حياتك، لكنك تتردد قليلاً بانتظار توضيح بعض النقاط العالقة .

عاطفياً: تجد نفسك مهتماً بالأعمال الإنسانية والنشاطات الخيرية، تعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت الرومنسية والشغف.

صحياً: قد تشعر ببعض التعب الجسدي على الأرجح يكون مصدره نفسياً .

برج العقرب

مهنياً: تحتاج لأن تقوم ببعض التصحيحا والتعديلات على وضعك المالي، لجهة التوفير والاستثمارات .

عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى مصالحة مع امرأة في المحيط كما إلى رومانسية تنشأ في المجال المهني .

صحياً: ركز على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية الأوميغا 3: مثل السلمون والسردين ، فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحارب الالتهابات .

برج القوس

مهنياً: قد تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لبعض الزملاء المقصرين.

عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة، والمرحلة المقبلة ستكون أفضل .

صحياً: يستحسن مراجعة الطبيب عند اللزوم، لكن لا داعي للقلق والخوف .

برج الجدي

مهنياً: ربما مررت بفترة تدريبية تخرج منها الآن بنتائج ما، وهذا ما يكون واضحًا ابتداءً من اليوم .

عاطفياً: يحمل هذا اليوم وهجاً عاطفياً كبيراً يجعلك متلألئلاً وتكون حياتك العائلية والشخصية في أفضل حالاتها.

صحياً: الجأ الى الانفراد بنفسك عند الضرورة لكي تستجمع قواك الصحية والجسدية .

برج الدلو

مهنياً: قد تحدث بعض التغيرات في عملك، ما سيضعك أمام بعض المشاكل التي لا بد من حلها

عاطفياً: يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي حارّ وبتمتين بعض الروابط، لكن حاذر المبالغة في اي شيء وملاحقة بعض العلاقات التي لا تنفعك.

صحياً: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة .

برج الحوت

مهنياً: قد يثير هذا اليوم بعض المشاكل العائلية أو مع بعض المقرّبين حتى منتصف الشهر المقبل.

عاطفياً: سعيك الدائم عن التطوّر في العلاقة العاطفية له غير نقطة إيجابية، وهذا يكون موضع ترحيب من قبل الشريك.

صحياً: تقوم ببعض الخطوات الصحية الناجحة وتشعر على أثرها بأنك حققت إنجازاً كبيراً