الأسير الطفل أسامة زيدات يخضع لعملية جراحية في مستشفى “أساف هروفيه”

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين، أن الأسير الطفل أسامة زيدات (14 عاماً)، من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، خضع لعملية جراحية يوم أمس في مستشفى “أساف هروفيه” لزراعة بلاتين في ساقه اليمنى.

ونقل محامي نادي الأسير، عن الأطباء في المستشفى، أن وضعه الصحي، مستقر، ومازال تحت المراقبة الطبية، مشيراً إلى أنه يتواجد في قسم العظام، ويخضع لحراسة مشددة من قبل السجانين.

هذا وبين المحامي أن الطفل زيدات سيمكث في المستشفى لمدة يومين، ثم سيتم إعادته لاحقاً إلى “عيادة سجن الرملة”، علماً أن جلسة محكمة ستعقد له اليوم في محكمة “عوفر” العسكرية.

من الجدير ذكره أن الطفل زيدات اُعتقل في تاريخ 23 أيلول / سبتمبر 2016، بعد أن أصابته قوات الاحتلال برصاصتين في الظهر وساقه اليمنى، وقبع على إثرها لثلاثة أسابيع في مستشفى “شعاري تسيدك” حيث خضع لعدة عمليات جراحية.