التعليم بغزة تعلن عقد امتحان مزاولة مهنة التعليم للعام 2017

غزة/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة عن عقد امتحان مزاولة مهنة التعليم للعام 2017 علماً بأن من يجتاز هذا الامتحان سيمنح شهادة مزاولة مهنة التعليم والتي تعتبر شرطاً مبدئياً للتقدم لوظيفة معلم جديد.

ويبدأ قبول الطلبات اعتبارا من يوم 26/1/2017 وحتى نهاية دوام 9/2/2017 علماً بأن موعد امتحان المزاولة سيكون بتاريخ 19/2/2017.

وبينت الوزارة أنه من شروط التقدم للامتحان أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في التربية أو تأهيل تربوي أو حاصلاً على دبلوم معلمين ويتم تقديم الطلبات من قبل الشخص نفسه مع إبراز بطاقة الهوية الشخصية ويمكن للمتقدمين الذين لديهم طلبات توظيف أو طلبات مزاولة مهنة سابقة تجديد طلباتهم كل حسب مديريته، ويتم استيفاء رسوم10 شيكل من كل متقدم بإيصال رسمي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تقديم الطلبات في أقسام الشؤون الإدارية بمديريات التعليم كل حسب مكان سكنه مصطحباً معه الوثائق التالية: صورة مصدقة حسب الأصول عن المؤهل العلمي وكشف العلامات بحيث يكون فيه التقدير والنسب واضحين وصورة البطاقة الشخصية.