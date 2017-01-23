اما السلام واما الاستيطان

بقلم/ سمير عباهرة

تصاعدت حدة التصريحات والمواقف المناهضة للرئيس الامريكي دونالد ترامب الراغب بنقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة ، وركزت وسائل الاعلام عشية تنصيب ترامب على هذه المسألة البالغة الاهمية وفائقة الحساسية والتي يمكن ان تقضي نهائيا على عملية السلام وانطلقت وسائل الاعلام من بديهية راسخة تتعلق بالحفاظ على القانون الدولي الذي يشكل اختراقه من قبل دولة عظمى صفعة في وجه المجتمع الدولي ويضعف موقفها في امكانية الحفاظ على القانون ومطالبة الاخرين الالتزام به. كيف يمكن لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة ان تنحاز لطرف على حساب الاخر وتفقدها خاصية مهمة في مفاهيم العلاقات الدولية، بحكم ان القوى العظمى مطلوب منها العمل على حفظ التوازنات في مسائل الصراع وخاصة عندما تكون تلك الدولة قد اعترفت بأن الصراعات والنزاعات الدولية تشكل خطرا على الامن والسلم الدوليين وعلى الاستقرار الدولي.

وفي مسألة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والذي بات في حكم المؤكد ان سياسة ترامب ستؤدي الى اشعاله مجددا بدلا من التخفيف من حدته كانت الولايات المتحدة اعترفت بأن الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط هو مصلحة امريكية وتأتي من خلال حل المسألة الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وفق حل الدولتين، وتحدثت الولايات المتحدة بلسان المصالح انذاك وأطلقت عملية السلام واستجابت القيادة الفلسطينية لخوض معترك العملية السلمية على الاسس والمبادئ نفسها في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه. خطوة ترامب بنقل السفارة الى القدس تشكل تراجعا في مواقف الادارة الامريكية بالالتزام بالتعهدات التي كانت قطعتها على نفسها الادارات الامريكية السابقة بل نسفا كاملا لعملية السلام. فإذا كان امن اسرائيل يقع ضمن المصالح الحيوية الامريكية وان الاستقرار الناجم عن حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يقع ايضا ضمن هذه الحسابات فأيهما ستختار الولايات المتحدة حل الصراع ام دعم اسرائيل وسياستها الاستيطانية التي تتعارض كليا مع مفاهيم السلام ام في خطوة ترامب ونقل السفارة الى القدس .. ايهما سيختار ترامب السلام ام عدم الاستقرار مع استحالة الجمع بينهما.

كيف سيوفق ترامب بين حقيقتين متعارضتين، بين رغبته بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين كما اعلن عشية فوزه بانتخابات الرئاسة الامريكية وبين تأييده للاستيطان ومعارضته لقرار مجلس الامن الداعي لوقف الاستيطان الاسرائيلي،وهو الذي كسر احد اهم المرتكزات التي تقوم عليها عملية السلام بنقل السفارة الامريكية الى القدس وانتهاك القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية ارض محتلة.وزاد من تعقيد الوضع في المنطقة ايضا عندما اعلن عن تعيين صهره “اليهودي” كوشنير مبعوثا لعملية السلام في الشرق الاوسط في الوقت الذي لم يعمل منذ فوزه بالانتخابات على تهيئة الاجواء وخلق مناخات سياسية مناسبة في تقريب وجهات النظر بين اطراف الصراع بل عمل على استنساخ مواقف اليمين الاسرائيلي وسياسته الاستيطانية في رفض السلام ومحاولات الضم وإصدار التشريعات التي من شأنها جعل التوصل الى سلام ضربا من الخيال، وهذه كلها عوامل هدم لن تؤدي لتحقيق السلام بل الى زيادة تصلب الاسرائيليين في مواقفهم. ولو كان ترامب جادا في تحقيق السلام لكان عليه البدء من حيث انتهى سلفه اوباما الذي اعلن ان الاستيطان الاسرائيلي يشكل عقبة رئيسية امام التوصل الى سلام وهذه حقيقة ستتوصل اليها ادارة ترامب عندما تفشل في خلق مناخ يعود بالمفاوضات بين الجانبين، اذ ان الجانب الفلسطيني لن يعود الى المفاوضات الا بعد توقف الاستيطان بشكل كامل والحصول على ضمانات دولية بتحديد سقف زمني للانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي المحتلة عام 67.

ترامب تجاهل مواقف ونصائح الاسرة الدولية والمجتمع الدولي الذي عاش تجربة مريرة مع السياسة الاسرائيلية وموقفها من الصراع والحلول المطروحة وإمكانية التوصل اللى اتفاق سلام. ففي الوقت الذي حذر فيه وزير الخارجية الفرنسي “مارك ايروليت” ادارة ترامب من تنفيذ خطتها بنقل السفارة الى القدس وما سيترتب عليه من عواقب وخيمه وذكر ايروليت ترامب بانه لا يمكن التصرف من جانب واحد بل يجب “ان نسعى جميعا للمساهمة في خلق ظروف ملائمة للسلام” اكد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الروسي الخاص للشرق الاوسط اكد أن حديث الولايات المتحدة عن نيتها تنفيذ خطة لنقل سفارتها إلى القدس سيشكل تحديا خطيرا للأمن في المنطقة، وهذه رسائل واضحة بأن الاسرة الدولية شريكة في حفظ الامن الدولي ولا يجوز التفرد في هذه المعادلة التي ادت الى جملة من الحروب وآن الان ان تنتهي.