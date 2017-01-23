زكي  يلتقي  جيروم سيغال  الباحث  في  مركز الدراسات الدولية

رام لله/PNN- استقبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي في مكتبة مساء امس د. جيروم سيغال الباحث في مركز الدراسات الاسراتيجية الدولية ورئيس للوبي اليهودي للسلام والمناصر للقضية الفلسطينية يرافقه البرفسورليني جروب .

حيث اطلع زكي البرفسور سيغال على العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وقرارات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة المتمثلة بالاعدامات اليومية وهدم البيوت ومصادرة الاراضي والاسراع من وتيرة الاستيطان على اراضي 1967 وحصار قطاع غزة .

وقال زكي في حديثة ان العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا ومحاولات حكومة التطرف الالتفاف على القرارات الدولية والرد عليها ببناء وحدات استيطانية جديدة وضم مستوطنة معالي ادوميم المقامة على اراضي فلسطينية والمضي في فرض سياسة الامر الواقع وفرض الوقائع على الارض في القدس وتغيير معالمها لن يجدي حكومة التطرف نفعا وإنما سيقلل من فرص حل الدولتين وتحقيق السلام .

وتمنى زكي ألا يقدم الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب على العمل المدمر بنقل السفارة الامريكية الى القدس حيث سيعيدنا هذا الامرالى المربع الاول .

واشار زكي الى ان الرئيس ابو مازن وجه رسالة الى ترامب وشرح فيها خطورة هذة الخطوة

ويذكر ان البرفسور سيغال رئيس الجالية اليهودية للسلام وهذا مناصرللقضية الفلسطينية وهو من كبار علماء البحوث في مركز الدراسات الدولية في جامعة ميرلاند .