الحمد الله يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية الجديد لدى فلسطين سبل تعزيز التعاون

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، ممثل كوريا الجنوبية الجديد لدى فلسطين يانج سام شوي، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وثمن الحمد الله الدعم الكوري للعديد من المشاريع التنموية في فلسطين عبر وكالة التنمية الكورية، آملا أن يتم تكليل التعاون بإقامة لجنة مشتركة بين البلدين، وإقامة مكتب تمثيلي لفلسطين في كوريا لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

ودعا الحمد الله المجتمع الدولي لا سيما كوريا الجنوبية، بالتدخل الفعال والضغط على الإدارة الأمريكية لثنيها عن مخططها بنقل سفارتها إلى القدس، مجددا تأكيده على أن تنفيذ الخطوة الأمريكية بنقل سفارتها سيؤدي إلى انفجار الأوضاع الأمنية في المنطقة بأكملها.

ووضع رئيس الوزراء الممثل الكوري في صورة الأوضاع في فلسطين، خاصة تصاعد وتيرة الاستيطان وإعلان إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة، رغم صدور قرار مجلس الأمن بعدم شرعية الاستيطان والمطالبة بوقفه، بالإضافة إلى استمرار إسرائيل بانتهاكاتها لا سيما تصعيد حملة الاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين.