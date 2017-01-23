الدكتور مصطفى البرغوثي: الحرب الاستيطانية الاسرائيلية تتصاعد ضد الشعب الفلسطيني

رام الله/PNN- قال الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وعضو الاطار القيادي لمنظمة التحرير الدكتور مصطفى البرغوثي ، اليوم الاثنين، أن الحرب الاستيطانية الاسرائيلية تتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.

واضاف البرغوثي، ان اقرار بلدية الاحتلال بناء 5600 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي “راموت” و”رمات شلومو” في القدس

المحتلة، يؤكد الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال الاسرائيلي، وان اسرائيل وحكومتها المتطرفة تسعى لفرض حقائق جديدة على الارض تهدف لتدمير فكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وأوضح البرغوثي، ان اسرائيل لن ترتدع الا بالمقاطعة وفرض العقوبات عليها ، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاستيطان وضد نظام الفصل والتمييز العنصري الذي تفرضه اسرائيل.



واكد البرغوثي، أن الممارسات الاسرائيلية تحتم علينا الاسراع في انهاء الانقسام واتمام المصالحة فورا ، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة والشعب الفلسطيني ضد الاحتلال العنصري.



ودعا البرغوثي، دول العالم للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ، وتطبيق قرار مجلس الامن 2334 ضد الاستيطان لمواجهة الحرب الاستيطانية التي تشنها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان حرب الاستيطان المسعورة التي تقودها حكومة نتنياهو المتطرفة تتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.