الاحتلال يخطر مواطنا بإخلاء أرضه في بلدة الخضر

بيت لحم/PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مزارعا بإخلاء ارضه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوات الاحتلال يرافقها موظفون من الإدارة المدنية للاحتلال، قامت بإخطار المزارع مصطفى عيسى بإخلاء أرضه البالغة مساحتها 15 دونما الواقعة في منطقة “واد الغويط” جنوب البلدة، والقريبة من البؤرة الاستيطانية “سيدي بوعز”، بحجة أنها اراضي دولة ويحظر الدخول إليها والعمل فيها.

وأشار بريجية إلى أن الأرض فيها أوراق ثبوتية لدى مالك الأرض من “كوشان طابو” وأيضا تسوية أردنية، علما أنه في السابق تم كسب قضية فيها، وتأكيد ملكيتها لصاحبها.