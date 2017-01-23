د. مجدلاني يلتقي سفير روسيا : نقل السفارة للقدس اختراق القانون الدولي وخروج من الالتزامات الدولية

رام الله/PNN- شدد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني على اهمية الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بعد اللقاء الذي استضافت فيه الفصائل الفلسطينية ،وكان الحوار صريح وبناء،بما يعزز من الشراكة السياسية بن الجانبين.

وقال د. مجدلاني خلال لقاءه اليوم الاثنين بمكتبه بمدينة رام الله ، سفير دولة روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين د.حيدر رشيد اغانين، أن حكومة نتنياهو الفاشية وقراراتها الاخيرة نحو البناء الاستيطاني تشكل عقبة رئيسة في وجه السلام في المنطقة .

وأوضح د. مجدلاني إن حديث ترامب بنقل السفارة إلى مدينة القدس يشكل سابقة خطرة في اختراق القانون الدولي من قبل دولة عضو دائم العضوية بمجلس الأمن ، وهو بمثابة خروجها من الالتزامات الدولية، وتفتح الباب على مصراعيه امام مواجهة قانونية دولية .

وعلى الصعيد الداخلي أشار د. مجدلاني إلى نتائج لقاء موسكو والبحث في معالجة الانقسام الفلسطيني الذي يعطي الاحتلال الذرائع باتجاه التهرب من استحقاقات العملية السياسية ،كما أنه برنامج منظمة التحرير الفلسطيني يشكل جواز مرور للحكومة الى العالم ، مؤكدا على ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه ومواصلة المشاورات السياسية بين الكل الوطني للخروج من هذه الحالة التي طال امدها.

هذا وبحث اللقاء ايضا بحضور عضو المكتب السياسي سكرتير دائرة العلاقات الوطنية فضل طهبوب ، وعضو اللجنة المركزية تغريد كشك ،

وعضو لجنة العلاقات الدولية بشار العزة ،سبل التواصل واللقاءات مع الاصدقاء الروس \، وكذلك الاوضاع المتعلقة بالشأن السوري .

وأكد د. اغانين على موقف روسيا الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة ، وكذلك رؤيتها نحو الامن الاستراتيجي للعالم ولمنطقة الشرق الاوسط على وجه التحديد، بما يعطي الامال نحو استقرار الوضع العالمي .