وزار ة الأشغال العامة والإسكان تبدأ بإجراءات التعاقد الخاصة بشقق مدينة حمد المرحلة الثانية

غزة/PNN- بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بإجراءات التعاقد الخاصة بشقق مدينة سمو الشيخ حمد المرحلة الثانية أكثر من 1064 شقة، وتشتمل الإجراءات على تدقيق الأوراق واستكمال البيانات ودفع الدفعة الأولى من قسط الشقة السكنية .

كما تشمل الإجراءات على تسليم وصل الدفعة الأولى و إرفاق تقارير طبية حديثة معتمدة من وزارة الصحة لذوي الإعاقة والمواطنين الذين يرغبون بالسكن في الطوابق الأولى.

وأوضحت الوزارة أن هناك إمكانية تشكيل مجموعات من السكان الراغبين في السكن معا من خلال كشف موقع باسماء المجموعة حيث يتم دراسة المجموعات وفق الإمكانيات وليست ملزمة للوزارة.