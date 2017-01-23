المحافظ رمضان يشارك في احتفالية زراعة الأشجار في بلدة عرابة

جنين/PNN- أكد محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ” إصرار الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة الاحتلال بمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني ، بكل السبل المتاحة وأهمها زراعة الشجار والحفاظ على الأرض . مشيرا إلى أن الإنسان الفلسطيني متجذر في الأرض كشجرة الزيتون . جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ رمضان ، اليوم الاثنين، في الاحتفال المركزي بيوم الشجرة ، والذي نظمته مديرية زراعة جنين تحت رعاية محافظ جنين ، ووزير الزراعة بالتعاون مع بلدية عرابة .

وجرى زراعة أشجار الزيتون والسرو في منطقة الرأس الشمالي بالقرب من مستوطنة مابودتان التابعة لأراضي البلدة . بحضور مدير الزراعة صالح عبد الوهاب ، ورئيس بلدية عرابة أحمد العارضة ، ونائب المحافظ كمال أبو الرب ، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وفعاليات ومؤسسات البلدة .

وأشار المحافظ إلى أن زراعة الأشجار واجب وطني لما لهذه الشجرة من رمزية في الصمود والتحدي وحماية الغطاء البيئي الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الأشجار التي تزرع هي رسالة من شعب آمن بان ثقافة وحضارة الشعوب تقاس بالمظهر الجمالي للوطن .

وثمن المحافظ الدور الكبير والمهم الذي تقوم به مديرية الزراعة من خلال متابعة احتياجات المزارعين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وكذلك الحفاظ على الأرض والاهتمام بزراعة الأشجار، موضحا المحافظة تولي جانب الزراعة أهمية كبرى وعلى استعداد تام للتعاون مع وزارة الزراعة ومختلف الجهات المعنية وصولا إلى تخضير جميع ربوع الوطن.

فيما تحدث كل من مدير الزراعة ورئيس بلدية عرابة عن أهمية الفعالية والمتمثلة بزراعة الأشجار والذي يصادف الاحتفال بيوم الشجرة . مشيرين إلى أن أهمية الموقع الذي تم اختياره ودلالته الوطنية لقربه من مستوطنة مابودتان المقامة على أراضي المزارعين الفلسطينيين .

وأكد مدير الزراعة عبد الوهاب على سياسة الوزارة بمتابعة الواقع الزراعي والنهوض به ودعم المزارع الفلسطيني للحفاظ على الأرض الفلسطينية والبيئة الخضراء .