الخارجية: الوحدات الإستيطانية الجديدة عراقيل إسرائيلية أمام إدارة الرئيس ترامب

رام الله/PNN- أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات مصادقة بلدية الإحتلال في القدس أمس على بناء مئات الوحدات الإستيطانية الجديدة في عديد المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة، وفي ذات الوقت تدين بشدة تصريحات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يجاهر متفاخراً بدعمه الكبير للإستيطان وتأييده لضم مستوطنة معاليه أدوميم وغيرها. وتؤكد الوزارة أن هذه العمليات الإستيطانية تأتي في سياق مخططات معدة بشكل مسبق وتهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، كما تأتي هذه المخططات في سياق مسعى إحتلالي إستراتيجي للوصول إلى حسم قضايا الوضع النهائي من طرف واحد، وتفصيل حلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقاً للمصالح والمقاسات الإسرائيلية.

ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد بدأت بوضع العراقيل والعقبات أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهود التي ستبذلها من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وسط ترويج إسرائيلي غير واقعي يفيد بأن المناخات الدولية قد باتت مواتية للمضي قدماً في تنفيذ المزيد من عمليات الإستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، في استباق إسرائيلي رسمي ومحاولة إسرائيلية فجة لفرض الرؤية والمواقف الإسرائيلية وبشكل مسبق على إدارة الرئيس الأمريكي ترامب. هذا الترويج الإسرائيلي بات يستدعي موقفاً حازماً وواضحاً من المجتمع الدولي وفي المقدمة من الإدارة الأمريكية الجديدة، بما يضمن الموقف من حل الدولتين وآليات إنقاذه من براثن التغول الإستيطاني الإسرائيلي. إن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 بات يكتسي أهميةً كبيرة، بما يضمن إعادة فتح بوابات السلام والمفاوضات المثمرة والجادة.