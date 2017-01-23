ادعيس: عدد حجاج فلسطين عاد الى ما كان عليه سابقا

رام الله/PNN- اعلن وزير الاوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الاثنين، ان عدد حجاج فلسطين لهذا العام عاد الى ما كان عليه سابقا ، حيث سيبلغ عدد الحجاج 6600 حاج موزعه ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية .

واضاف ادعيس ان هذا القرار جاء بتوجيهات خادم الحرميين الشريفين بعد قرب الانتهاء من اعمال المرحلة الأولى من التوسعة في مكة المكرمة وان هذا القرار سيشمل جميع دول العالم بعد ان قلصت حصص الدول الى 20% في السنوات الماضية .

وجاء هذا الاعلان خلال لقاء سماحة الشيخ برئيس المؤسسة الاهلية للادلاء في المدينة المنورة الشيخ عصام الدمياطي لبحث الاجراءات التنظيمية اثناء فترة وصول الحجاج الى المدينة المنورة والمتعلقة بالسكن والنقل والمسار الالكتروني لحجاج فلسطين .

كما تم بحث الية استقبال القادمين من الحجاج الى المدينة المنورة وتسجيلهم عبر مدينة حجاج البر او من خلال مطار الامير محمد وفق الاجراءات والقوانين المتبعة من اجل توفير الوقت والجهد على الحجاج .

واكد ادعيس على التزام بعثة الحج الفلسطينية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة حفاظا على حجاج بيت الله الحرام ، ولضمان إستمرار أداء المناسك بكل يسر وراحة .

وأشاد ادعيس بالتعاون المثمر والبناء ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسة الاهلية للادلاء في المدينة المنورة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نجاح موسم الحج في كل عام.

بدوره قدم الدمياطي شرحا عن المؤسسة الاهلية للادلاء وعن الخطط التي تقوم بها على كافة الأصعدة وفي مختلف المواقع تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن .

مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون الكبير بين المؤسسة ووزارة الاوقاف لضمان المزيد من السلاسة والمرونة لاستقبال وفود الرحمن إلى الأراضي المقدسة.

وكان سماحة الشيخ ادعيس قد توجه للمملكة العربية السعودية برفقة وفد من وزارة الأوقاف ضم كل من السيد زياد رجوب وكيل الوزارة، والسيد حسام أبو الرب الوكيل المساعد لشؤون الحج والعمرة ومدير عام الحج والعمرة سليم الاشقر، وبحضورسعادة قنصل دولة فلسطين في جدة محمود الاسدي .