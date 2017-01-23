بيت لحم: الاحتلال يستولي على محتويات منشأتين تجاريتين في حوسان

وأفاد رئيس المجلس القروي لحوسان حسن حمامرة للوكالة الرسمية “وفا”، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة “المشاهد” على المدخل الغربي للقرية، واستولت على مواد البناء من محل يعود للمواطن محمد ابراهيم شوشة، ومعدات وآليات من محل ميكانيكا لتصليح المركبات يعود للمواطن محمد هاني سباتين، “بحجة عدم الترخيص” .

وأشار حمامرة إلى أن قوات الاحتلال وزعت اثناء ذلك بيانا في شوارع واحياء القرية تهدد المواطنين فيه بعدم رشق سيارات المستوطنين، “والا سيتم فرض عقوبة جماعية”.